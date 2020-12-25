Vezirköprü Öğretmenevi 6 bin taşımalı öğrenciye yemek verecek

Bakanlık tarafından, Van ilinde pilot uygulama olarak başlatılan, taşımalı öğrenci yemeklerinin öğretmenevleri tarafından verilmesi çalışması sonrasında Samsun’un Vezirköprü İlçesinde öğretmenevi tarafından Şahinkaya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinin bir bölümüne kurulan mutfakta 3 bin 500 ilköğretim, 2 bin 500 ortaöğretim ve toplamda 6 bin taşımalı öğrencinin yemeği verilmeye başlanacak.

2 soğuk hava deposu, et ve sebze hazırlama bölümleri, kuru gıda deposu ve bulaşıkhaneden oluşan 10 bin yemek kapasiteli son sistem mutfakta üretilecek olan yemekler kapaklı küvetler içerisinde ısı yalıtımlı termobaxlara yerleştirilerek sıcak bir şekilde 48 taşıma merkezi okula ulaştırılacak.

Vezirköprü Öğretmenevi ve ASO Müdürü Hasan Dursun, projeye destek verenlere teşekkür etti.

