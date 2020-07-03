Vezirköprü ve Havza’da 6 ton silajlık mısır tohumluğu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Geliştirme Programı içindeki “İkinci Ürün Silajlık Mısır Alanlarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Samsun’un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde üreticilere 6 ton (500 paket) silajlık mısır tohumluğu dağıtımı yapıldı.

Dağıtım öncesi bir konuşma yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “İlimizde 380 bin adet büyükbaş ve 260 bin adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yetiştirdiğimiz hayvanların kaba yem ihtiyacını ise 560 bin dekar yem bitkisi ekiliş alanları, 154 bin dekar olan mera alanları, otlatmaya izin verilen ormanlık alanları, fındık bahçelerimizdeki açıklık alanlarla bitki hasat artıkları ve sap-samandan karşılamaktayız. Mevcut hayvan potansiyelimizin kaba yem ihtiyacı yaklaşık 1,3 milyon ton iken, yem bitkisi ekilişleri ve mera alanlarından yüzde 50’lik kısmını karşılamaktayız. Yürütmekte olduğumuz bu proje ile yem bitkisi ekiliş alanlarını artırarak kaba yem ihtiyacını gidermeyi hedefliyoruz” dedi.

Ekim alanlarının artırılmasını hedeflediklerini dile getiren Müdür Sağlam şunları söyledi: “Bu proje sayesinde Vezirköprü ilçemizde 2020 yılında sulamaya açılan alanlarda ve Havza İlçemizde sulama yapılabilen alanlarda ikinci ürün silajlık mısır yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve silajlık mısır ekim alanlarının artırılması hedeflenmiştir. Bu sene Nisan-Mayıs aylarında yağışların yetersizliğinden kaynaklı olarak Vezirköprü İlçemiz İncesu, Yağınözü, Akören, Oymaağaç, Adatepe, Örencik, Avdan, İnkaya ve Çeltek Mahallelerimizde buğday ve arpalarda bitki gelişimi zayıf kalmış ve erken daneye yatmıştır. Verimde istenilen seviyelere ulaşamayan üreticilerimizin ikinci ürün dane mısır ekimi yaparak üretimden vazgeçmemelerini hedefledik” diye konuştu.

Yıl içinde toplamda 12 ton dağıtım yapıldığını belirten Sağlam, “Yine 2020 yılında olmak üzere, daha önce ilçelerimize 6 ton mısır tohumu dağıtılmıştı. Bugün bu proje ile de üreticilerimize 6 ton mısır tohumu dağıtılacaktır. Böylece 2020 yılında toplam 5 bin 500 dekar alanda yetiştirilmek üzere, 12 ton silajlık mısır tohumluğunu çiftçilerimize ulaştırmış olacağız. Bugünkü silajlık mısır tohumu dağıtımı ile Havza ilçemizde 14, Vezirköprü ilçemizde 8 mahalledeki 250 çiftçimize toplam 6 ton hibrit silajlık mısır tohumluğu dağıtımı yapılacaktır. Bu proje sayesinde 2 bin 600 dekar alandan yaklaşık 16 bin ton silaj üretimi gerçekleştirerek toplamda yaklaşık bin 400 büyükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacını tedarik etmiş olacağız. 2019 yılında yine yem bitkileri kapsamında ve tohumluk olarak, toplam 600 çiftçiye 5 bin 500 kilogram yem bezelyesi, bin kg İtalyan çimi, 5 bin kilogram korunga, 19 ton mısır dağıtımı yapılmıştı. Aynı yıl içinde, ilimizde 9 bin 575 çiftçimize ait 242 bin dekar yem bitkisi ekiliş alanlarına 17 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır” dedi.

