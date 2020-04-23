YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Vezirköprü’de 23 Nisan balkonlarda kutlandı

Vezirköprü’de 23 Nisan balkonlarda kutlandı

SAMSUN HABERLERİ  | 23.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir site sakinleri tarafından apartmanların balkonlarında kutlandı.İlçede bazı site sakinleri telefonlarla iletişime geçerek bayram programı hazırladı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir site sakinleri tarafından apartmanların balkonlarında kutlandı.
İlçede bazı site sakinleri telefonlarla iletişime geçerek bayram programı hazırladı. Apartmanların balkonları bayraklarla ve balonlarla süslendi. Site sakinleri sosyal mesafe kurallarına uyarak kutlama yaptı. Öğrenciler balkonlardan şiirler okudu, şarkılar söyledi. Bazı öğrenciler gitar ve piyano çalarak mini konserlerini gerçekleştirdi. Ses sistemi olan dairelerden milli marşlar çalındı ve İstiklal Marşı okundu.
Site sakinlerinden sağlıkçı Hatice Tarkan Doğanay, “Site sakinlerimizden Menevşe Yılmaz ve Ramazan Durmaz’la telefonda konuşarak 23 Nisan kutlamalarıyla ilgili böyle bir program hazırlamak istedik. Kovid-19 salgınına uygun, yasakları delmeden Çamlıbel, Gümüşkent ve Vadi Park Sitesi sakinlerini balkonlarına davet ettik. Hemen bir gecede imece usulüyle enstrüman çalacak, şiir okuyacak çocuklarımızı telefonlaşarak tespit ettik. Çocuklarımız salgının başından beri evlerindeler, bu balkon kutlamaları onlar için çok iyi oldu. Hepimiz için çok iyi oldu. 30’a yakın çocuğumuz şiir okudu, enstrüman çaldı ve şarkı söyledi" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

(Düzeltme)

(Düzeltme)

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Samsun Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:36
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:30
Yatsı
20:59

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Anadolu Eczanesi
Ilkadim
Benek Eczanesi
Ilkadim
Bengi Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Faruk Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Kamalı Eczanesi
Atakum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

Samsun’da hedef bin 100 kilometre yol

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Havalar Soğudu Balık Bollaştı

Havalar Soğudu Balık Bollaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.