YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. VFŞL 7'inci haftada Galatasaray Espor'un liderliği devam ediyor

VFŞL 7'inci haftada Galatasaray Espor'un liderliği devam ediyor

26.07.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VFŞL 7'inci haftada Galatasaray Espor'un liderliği devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde (VFŞL) 7'inci hafta, Galatasaray Espor'un liderliği ile tamamlandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, 24-25 Temmuz tarihlerinde oynanan 10 karşılaşmayla birlikte Yaz Mevsimi'nde 7'inci hafta geride kaldı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde lig aşamasını ilk altı sırada tamamlayan ekipler mevsim finallerine katılmaya hak kazanacak. Mevsim finallerine katılmayı büyük ölçüde garantileyen takımlar; Galatasaray Espor, Nasr Esports ve Galaktıcos olurken kalan üç slot içinse mücadele devam ediyor.

- Derbide gülen taraf Galatasaray Espor

VFŞL'de 7'inci haftanın ilk günü gerçekleşen Galatasaray Espor-1907 Fenerbahçe Espor derbisinde yüzü gülen taraf sarı kırmızılı ekip oldu. Haftanın ikinci gününde ise zirvenin sahibi ekip, Papara SuperMassive karşısında aldığı yenilgiyle bu mevsim ikinci mağlubiyetini yaşadı. Buna rağmen Galatasaray Espor puan tablosunda liderliğini sürdürmeyi başardı.

Haftanın ikinci gününde ise Nasr Esport ile karşılaşan 1907 Fenerbahçe Espor, rakibini mağlup ederek mevsim finalleri yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Lig aşamasının tamamlanmasına iki hafta kala Galatasaray Espor, en yakın takipçisinden iki galibiyet önde. İkinci sıra için ise büyük bir çekişme söz konusu. Nasr Esports haftayı galibiyet alamadan kapatınca haftayı kayıpsız geçiren Galakticos puan tablosunda onları yakaladı.

Lig aşamasını ilk altı sırada tamamlayan ekipler mevsim finallerine katılmaya hak kazanacak. Yaz Mevsimi'nde finallere katılmayı büyük ölçüde garantileyen takımlar, Galatasaray Espor, Nasr Esports ve Galaktıcos olurken, kalan üç slot için mücadele devam ediyor. Bu mücadelede Papara SuperMassive ligin 7'inci haftasını 2-0 kapatarak mevsim finalleri yarışında oldukça avantajlı konuma geldi. Beşiktaş haftanın ikinci gününde aldığı Dark Passage galibiyetiyle ilk altı iddiasını güçlendirdi. Dark Passage haftayı galibiyetsiz kapatarak mevsim finalleri yarışında işini oldukça zorlaştırdı. fastPay Wildcats haftayı kayıpsız kapatarak galibiyet serisini üç maça çıkardı ve altıncı sıradaki Dark Passage'ı yakaladı. 1907 Fenerbahçe Espor ve 5 Ronin ise haftadan tek galibiyet çıkarmış olsalar da ilk altı iddiasını sürdürdü.

VFŞL'de 8'inci hafta karşılaşmaları 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Maçlar canlı olarak "Twitch/riotgamesturkish", "Youtube/lolespor" ve "lolespor.com" üzerinden, Akademi Ligi'nin maçları ve tek video halinde paylaşılacak özetlerini ise gün sonlarında "Youtube/lolespor" kanalından takip edebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filmleri aratmayan görüntü! Selde mahsur kalan çift böyle kurtulmuşFilmleri aratmayan görüntü! Selde mahsur kalan çift böyle kurtulmuş
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarıTrabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:47
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:34
Yatsı
22:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.