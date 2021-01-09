YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. VGC’den “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

VGC’den “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

09.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) yönetimi olarak meslektaşlarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan VGC yönetimi, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten dolayı zor bir süreç yaşıyoruz.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) yönetimi olarak meslektaşlarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan VGC yönetimi, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten dolayı zor bir süreç yaşıyoruz. Bu zor dönemde bile biz gazeteciler her zaman fedakarca görevimizin başında olduk. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek kamuoyunun haber alma özgürlüğünü kısıtlamamak adına sıkıntılarımız bir kenara bırakarak gece gündüz çalıştık. Virüse karşı uygulanan tedbirler sürerken gazeteciler hep ön saflarda mücadelelerini sürdürdü. Bu nedenle kamu yararı için her zaman halkla iç içe olan gazetecilerin sağlık çalışanlarından hemen sonra aşılanmaları gerekmektedir. Salgın sürecinde birçok kesim gibi bizde ekonomik anlamda çok kan kaybettik” denildi.
Emeğin, dayanışmanın ve birlikteliğin önemli olduğu bu dönemlerde gazetecilere ve kurumlarına daha çok sahip çıkılması gerektiği belirtilen açıklamada, “Basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, internet yasasından mesleki standartlara ve yıpranma hakkından yararlanmada basın kartı şartının kaldırılmasına gibi düzenlemeler geç kalınmadan yasalaşmalıdır. Ayrıca sektörde mesleki düzenleme olmaması bir takım kişilerin gazeteci maskesi altında sektörümüzde boy göstermesine neden olmaktadır. Gazeteciler, meslek onurlarını korumak adına mücadele etse de, yasal boşluktan yararlanan bu çıkarcıların sektörde boy göstermesine engel olunamamaktadır. Bu nedenle ivedilikle mesleki düzenleme de yapılmalıdır. Bu bağlamda gelecekte meslek adına her şeyin iyi olacağı ümidimizi kaybetmeden tekrardan tüm basın camiasının’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar ve başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:18
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:32

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Van’da kısıtlamayla birlikte belediyeler çalışma yapıyor

Van’da kısıtlamayla birlikte belediyeler çalışma yapıyor

Başkan Akman’ın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesaj

Başkan Akman’ın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesaj

İpekyolu’nda fırınlar ve unlu mamulleri işletmeleri denetlendi

İpekyolu’nda fırınlar ve unlu mamulleri işletmeleri denetlendi

İran sınırında çuvallar içerisinde kaçak ilaç ele geçirildi

İran sınırında çuvallar içerisinde kaçak ilaç ele geçirildi

Buzdan gelinliğini giyen Muradiye Şelalesi büyülüyor

Buzdan gelinliğini giyen Muradiye Şelalesi büyülüyor

Van TSO’dan yıllık değerlendirme

Van TSO’dan yıllık değerlendirme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.