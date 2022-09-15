Vialand AVM'de okula dönüş hareketliliği

İSTANBUL (AA) - Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Vialand AVM'de hareketlilik arttı.

Alışveriş merkezinden yapılan açıklamaya göre, toplamda 600 bin metrekarelik alana sahip konumuyla Türkiye'nin en büyük açık hava konseptli alışveriş merkezlerinden Vialand, ziyaretçilerinin tüm alışveriş ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği, eğlenebileceği ve sosyalleşebileceği çok yönlü bir merkez olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vialand ve Venezia Alışveriş Merkezleri Direktörü Oğuz Isıgöllü, "10-11 Eylül'de rekor sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Yoğunluğun önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Isıgöllü, okul alışverişlerinde de açık hava konseptinin ve büyük metrekareli mağazaların kendilerine önemli bir avantaj sunduğunu belirtti.

Okula dönüş heyecanının başladığı bugünlerde misafir sayılarında dikkat çekici bir artış gözlemlediklerini aktaran Isıgöllü, şunları kaydetti:

"Aileler, çocuklarıyla birlikte hem okul ve kırtasiye ihtiyaçlarını AVM'mizde gideriyor hem de dünya standartlarında restoranların yer aldığı yeme-içme alanımızda eğlencenin, sosyalleşmenin tadını çıkarıyor. Okula dönüş alışverişlerinde özellikle hazır giyim, kırtasiye, ev ve çocuk giyim kategorilerinde artış öne çıkıyor. Eğitim-öğretim yılının yeniden başlamasıyla birlikte rekor sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz yıla kıyasla cirolarda ve sepet ortalamalarında büyük artışlar gözlemliyoruz. Kırtasiye ve okul alışverişinde yoğunluğun bu hafta da devam etmesini bekliyoruz."

Vialand'ın entegre perakendecilik vizyonuyla farklılaşan ilk alışveriş merkezi olduğunu belirten Isıgöllü, "Ziyaretçilerimiz, özellikle de çocuklar ve gençler farklı ve daha fazla eğlence vadeden tesislere ilgi gösteriyor. Bu anlamda Vialand AVM, eğlence ve perakendeyi bir araya getirdiği fonksiyonlarıyla alışverişin ve sosyalleşmenin adresi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

