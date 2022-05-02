Vialand Tema Park'ta bayram etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - Vialand Tema Park'ta Ramazan Bayramı, özel kortej, Fun Team Yarışması ve kostüm karakterler gibi etkinliklerle karşılandı.

Vialand Tema Park açıklamasına göre, Ramazan Bayramı coşkusu çocukların sevinciyle daha da artarken, Vialand Tema Park'ta eğlenceyi doruğa çıkaran aktiviteler ve gösterilerle renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çocuklar, Vialand'da, aileleriyle birlikte gün boyu sınırsız eğlencenin tadını çıkardı. Vialand Tema Park'ın sevilen üniteleri neşeli anlara sahne oldu.

7'den 70'e herkese hitap eden çeşitli eğlence ünitelerinden özel etkinliklere, dans gösterilerinden ve yarışmalardan 5D film gösterimine birçok alternatif sunan Vialand; bayramda macera, adrenalin ve heyecanın adresi oldu. Vialand Tema Park'ta, misafirleri sevilen kostüm karakterler karşıladı.

Tema park özel bayram korteji, Fun Team Yarışması ve birbirinden renkli dans gösterileri de bayram coşkusunu artırdı. Çocuklar, tüm sezon boyunca sadece Vialand'da gösterimde olacak Kral Şakir Galaktik Macera 5D kısa filmi ile de eğlencenin tadını çıkardı.

Vialand Tema Park'ta dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen "Nefeskesen", 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", King Kong, Viking gibi heyecanı ve adrenalini doruklarda yaşamayı vadeden birçok eğlence ile "Fatih’in Rüyası" gibi çok sayıda sevilen ünite bayramda da misafirlerin gözdesi oldu.

Vialand Tema Park'ın kapıları, bayramın birinci günü 12.00-20.00, ikinci ve üçüncü günü ise 11.00-20.00 saatleri arasında misafirlerine açık olacak. Vialand mayıs ayı boyunca ise hafta içi 10.30-19.00, hafta sonu 11.00-19.30 saatleri arasında açık havada güvenli bir eğlence imkanı sunmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vialand Tema Park Yönetim Direktörü Tankut Tonger, Vialand'da Ramazan Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşıladıklarını belirtti.

Tonger, her özel gün, bayram ve tatilde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da fark yaratan gösteriler ve aktivitelerle misafirlerin unutulmaz bir gün yaşamasını amaçladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Çocukların aileleriyle birlikte eğlendiğini, iyi vakit geçirdiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. 'Nefeskesen', 'Viking' ve 'Adalet Kulesi' gibi birçok sevilen ünitemiz de Vialand'da misafirlerimizi karşılıyor. Bayramda yeni ünitemiz Yaban Arısı misafirlerimizle buluşuyor. Önümüzdeki günlerde de Savana ve 360 Plus ile yeniliklerimize ve sürprizlerimize devam edeceğiz."

