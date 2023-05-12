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Vicdansız çete çökertildi

12.05.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından internet üzerinden sahte karavan ve konteyner ilanı veren şüpheliler, 13’ü depremzede olmak üzere toplam 21 kişiyi dolandırdı.

Vicdansız çete çökertildi

250 bin TL vurgun yapan dolandırıcılar, polisin Kocaeli merkezli 3 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremleri fırsata çeviren 24 şüpheli, 13’ü depremzede olmak üzere toplam 21 kişiyi dolandırdı. İnternet sitelerine ucuz fiyattan sahte konteyner ve karavan ilanı koyan şüpheliler, şikayet üzerine baltayı taşa vurdu. Para yollamalarına rağmen siparişlerin alamayan müşteriler, soluğu emniyette aldı. Polis ekiplerinin titiz çalışması üzerine belirlenen şüphelilere yönelik 9 Mayıs tarihinde Kocaeli merkezli İstanbul ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 62 telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin ilanlara inanan kişileri 250 bin TL dolandırıldığı öğrenildi.

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Kocaeli

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