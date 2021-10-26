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Victor Nelsson, derbide sınıf atladı

26.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Beşiktaş derbisinde gösterdiği performansla takımının en iyilerinden biri oldu.

Victor Nelsson, derbide sınıf atladı
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'tan transfer ettiği Victor Nelsson, Beşiktaş derbisinde takımının en iyilerinden biri oldu.

Beşiktaş'ın daha çok topa sahip olduğu maçta Nelsson, 10 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. 4 kez hava topuna çıkan Nelsson, bu topların tamamını kazandı.

9 kez rakip hücumlara 'dur' diyen Nelsson, 1 kez top kaptı ve 2 kez pas arası yaptı. Danimarkalı oyuncu 1 kez faul yaparken, 3 kez faul aldı.

23 yaşındaki stoper, 41 kez pas yaptı ve bunlarda %80 isabet sağladı. Nelsson 38 kez kısa pas denerken, 3 kez uzun topla çıktı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Victor Nelsson
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