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Victor Osimhen neden maske takıyor, sebebi nedir? Osimhen'in yüzüne ne oldu?

Osimhen’in yüzündeki maske son dönemde merak konusu olmuştur. Victor Osimhen'in yüzünde bulunan maskenin ismi "karbon fiber yüz maskesi" olarak adlandırılmaktadır. Maskenin yapısı hafif ve dayanıklı bir malzeme olan karbon fiberden oluşmaktadır. Galatasaray’ın yaz transfer döneminin son zamanlarında kadrosuna dahil olan Osimhen'in neden karbon fiber maske kullandığı ise araştırılmaktadır. Peki, Victor Osimhen neden maske takıyor, sebebi nedir?

Victor Osimhen neden maske takıyor, sebebi nedir? Osimhen'in yüzüne ne oldu?
Defne Vera Şahin

Ünlü forvet oyuncusu Victor Osimhen, antrenman ve maçlar esnasında taktığı maskeyle dikkat çekmektedir. "Karbon fiber yüz maskesi" olarak adlandırılan bu koruyucu obje dayanıklı ve ağır olmayan karbon fiber malzemeden üretilmektedir. Amaç ise yüzü alınabilecek herhangi bir darbeye karşı korunmaktır. Bu noktada Osimhen’in neden bu maskeyi taktığı ise merak konusudur.

Osimhen'in yüzüne ne oldu?

Victor Osimhen'in sahada kullandığı maske, 2021 senesinde yaşadığı ciddi bir kazanın izlerini taşımaktadır. Napoli ve Inter arasında oynanan Serie A maçında Inter'in savunma oyuncusu Milan Skriniar ile çarpışan Osimhen, bu kaza esnasında yüzünden ciddi bir yara almıştır. Aldığı şiddetli darbe sonucunda Osimhen'in yüzünde birkaç kırık oluşmuş ve cerrahi müdahale gerekmiştir. Osimhen'in başına gelen bu kaza ise onun futbol hayatında büyük bir dönüm noktası olmuştur. Aldığı darbe sonrasında gerçekleştirilen cerrahi operasyonda yüzüne 6 plaka ve 18 vida yerleştirilmiştir. Bu operasyon Osimhen'in yüzündeki yaraları eski sağlığına kavuşturmak için zorunluydu. Operasyon sonrasında Osimhen yaklaşık 2 ay boyuna maçlara çıkamamıştır. Bu süre içerisinde fiziksel ve psikolojik olarak iyileşen Osimhen sahalara döndüğünde yüzündeki maskeyle dikkat çekmiştir.

Victor Osimhen neden maske takıyor, sebebi nedir?

Osimhen'in yüzünde oluşan ciddi yaraların ardından bir daha aynı kazayı yaşamamak için doktorlar tarafından maskeyi kullanması tavsiye edilmiştir. Osimhen’in kullandığı maske iyileşme sürecinin devamlılığı ve yüzünün korunması için üretilmiştir. Ünlü futbolcunun yüzünü darbelerden korumak için taktığı maske estetik ve sağlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Oyuncunun bu maskeyi takması kaza ve sakatlık riskini en aza indirmek açısından önemli bir adım olarak belirtilmektedir. Maskeyle beraber sahalara dönen Osimhen, sağlığı için bir önlem alarak maçlardaki performansını sürdürmektedir.

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