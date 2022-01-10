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Victoria Beckham'a eski çalışanından 'köle gibi çalıştırdı' davası

10.01.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz modaci Victoria Beckham'ın (47) başı eski çalışanıyla dertte. Kristine Kubiliene (55), modacının kendisini günde 15 saat 'köle gibi' çalıştırdığını, bu yüzden sakatlandığını iddia etti.

Victoria Beckham'a eski çalışanından 'köle gibi çalıştırdı' davası

İngiliz futbolcu David Beckham ile evlendikten sonra modacı olan Victoria Beckham'a, eski çalışanı Kristine Kubiliene dava açtı.

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Victoria Beckham'ın mali sorunlar yaşayan moda markasında daha önce çalışan Kubiliene, New York Moda Haftası sırasında günde 15 saat çalışmaktan bileğinin yaralanması sonucu acılı bir süreç yaşadığını belirterek modacıdan tazminat istedi.

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Kubiliene, Beckham'ın ihmali sonucu yaralandığını iddia etti.

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Beckham ise, "Eğer bir sakatlık geçirdiyse bu onun kendi ihmalindendir" diyerek kendini savundu.
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Kubiliene'in tazminat davası sonbaharda başlayacak ve Londra'da görülecek.


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