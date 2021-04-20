Victoria Beckham'dan aşk paylaşımı

Victoria Beckham, eşi David Beckham ile birlikte çekilen romantik bir fotoğrafını "Seni seviyorum" mesajıyla Instagram sayfasından paylaştı.

Bu paylaşımda çiftin birbirlerine romantik bakışlarının yanı sıra giyimlerindeki uyum da dikkatlerden kaçmadı. Çift, o kutlama için tepeden tırnağa siyah giyindi.

Kutlama için Miami'de bulunan Victoria ve David Beckham'ın doğum günü 17 Nisan'da. Ancak aile, kutlamayı her yıl olduğu gibi bu kez de bir haftaya yaydı. Paskalya kutlamasının ardından yeni yaş kutlamasına geçen Beckham ailesine, büyük oğulları Brooklyn'in nişanlısı Nicola Anne Peltz de eşlik ediyor.

