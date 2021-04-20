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Victoria Beckham'dan aşk paylaşımı

20.04.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria Beckham, 47'nci doğum gününü bir dizi partiyle kutluyor. O kutlamalarda yaşananları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Victoria Beckham'dan aşk paylaşımı

Victoria Beckham, eşi David Beckham ile birlikte çekilen romantik bir fotoğrafını "Seni seviyorum" mesajıyla Instagram sayfasından paylaştı.

Bu paylaşımda çiftin birbirlerine romantik bakışlarının yanı sıra giyimlerindeki uyum da dikkatlerden kaçmadı. Çift, o kutlama için tepeden tırnağa siyah giyindi.

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Kutlama için Miami'de bulunan Victoria ve David Beckham'ın doğum günü 17 Nisan'da. Ancak aile, kutlamayı her yıl olduğu gibi bu kez de bir haftaya yaydı. Paskalya kutlamasının ardından yeni yaş kutlamasına geçen Beckham ailesine, büyük oğulları Brooklyn'in nişanlısı Nicola Anne Peltz de eşlik ediyor.

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David Beckham
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