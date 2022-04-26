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Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

26.04.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Do Son Hai, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Do Son Hai'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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