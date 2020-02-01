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Villa soyguncuları tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 01.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 15 tatili fırsat bilip tatile giden iki ailenin villalarındaki kasaları soyarak servet çalan hırsızların sevinci kursağında kaldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 15 tatili fırsat bilip tatile giden iki ailenin villalarındaki kasaları soyarak servet çalan hırsızların sevinci kursağında kaldı. Çaldıkları döviz mücevherleri yakalanmamak için Muğla ve Aydın’daki kuyumcularda satıp yemek isteyen hırsızlar polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3’ü tutuklanırken diğeri adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Edinilen bilgiye göre; okulların yarıyıl tatiline girmesi ile Marmaris’in Tepe ve Site Mahallerinde iki ayrı villayı takibe alan 4 kişilik şebeke ev sahiplerinin tatile gidince soyguna başladı. Önce evlerin güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren hırsızlar, ardından iki eve de girdi. Villalardan birindeki çelik kasayı açıp içini boşaltan hırsızlar, diğer villadaki kasayı açamayınca kasayı çaldı. 17 Ocak’ta gerçekleşen hırsızlık olayı sonucu hırsızlar yaklaşık 1 milyon TL tutarında mücevher ve döviz çaldı.
Yakalanmamak için çaldıkları döviz ve mücevherleri Muğla ve Aydın’daki kuyumculara getirip bozduran hırsızlar, çaldıkları servetle günlerini gün etmeye başladı. Hırsızlık olayından 10 gün sonra 27 Ocak günü tatilden dönüp villalarına gelen ev sahipleri evlerinin soyulduğunu fark edince durumu hemen polise bildirip yardım istedi.
Her iki evin de kapılarının aynı yöntemle açıldığını polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını da incelediğinde daha önce kasa hırsızlığından sabıkası olan 2 kişiyi takibe aldı. Güvenlik kameralarını etkisiz hale getirirken kendilerini kaydettiğini hesaba katmayan hırsızlar, şebekelerine yeni dahil ettikleri 2 kişi olmak üzere 4 kişiyi çaldıkları servet ile günlerini gün ederken yakaladı.
Aydın ve Muğla’daki kuyumculardan alınan güvenlik kamerası görüntüleri karşısında suçlarını itiraf eden hırsızların henüz açamadıkları için evden götürüp başka bir yerde sakladıkları çelik kasa da ele geçirildi. Hırsızların çaldığı döviz ve mücevherlerin yanında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL tutarında olan pul koleksiyonu da ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 30 yaşındaki M.F. 25 yaşındaki İ.K., ile 26 aşındaki E.A. ve 26 yaşındaki C.A. hakim karşısına çıkarıldı. C.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 3 zanlı tutuklandı.

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