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  4. Vinç kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki işçi son yolculuğuna uğurlandı

Vinç kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki işçi son yolculuğuna uğurlandı

17.05.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir fabrikada yük indirmek için kullanılan vincin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 41 yaşındaki bir çocuk babası adam son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesindeki otomotiv yedek parça üreten fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mal indiren vinç yan devrildi. Vincin altında kalan 3 işçiden Murat Bayraktar (41) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2’si ağır yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla kaldırdığı Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

41 yaşındaki Bayraktar’ın cenazesi ise Nilüfer ilçesindeki Ataevler Merkez Edebali Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içerisinde Ertuğrulköy Mezarlığına defnedildi.

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