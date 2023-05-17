Vinç kazasında hayatını kaybeden 41 yaşındaki işçi son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesindeki otomotiv yedek parça üreten fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mal indiren vinç yan devrildi. Vincin altında kalan 3 işçiden Murat Bayraktar (41) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2’si ağır yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla kaldırdığı Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

41 yaşındaki Bayraktar’ın cenazesi ise Nilüfer ilçesindeki Ataevler Merkez Edebali Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içerisinde Ertuğrulköy Mezarlığına defnedildi.

