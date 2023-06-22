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Vinç ve tır kiralayıp 5 tonluk siloyu çaldı

22.06.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’den 5 tonluk çimento silosunu vinç ve tır kiralayarak çalan şüpheli, İzmir’de yakalandı.

Boynundaki dövmeyi fark eden JASAT’ın dikkati sayesinde yakalanan şüphelinin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Denizli’de Acıpayam ilçesi Ovayurt Mahallesi’nde Nisan ayında meydana gelen olayda, bir beton firmasına ait 5 ton ağırlığında ve 300 bin TL değerindeki çimento silosu çalındı. Şüphelilerin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ile Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir araştırma başlatıldı.

Titiz bir çalışma gerçekleştiren JASAT dedektifleri, boyun ve ensesinde belirgin haldeki dövmelerden yola çıkarak şüphelinin 25 yaşındaki Resul Batuhan Ü. olduğunu tespit etti. Başarılı bir operasyon neticesinde tespit edilen İzmir’deki adresinde gözaltına alınan Resul Batuhan Ü., Denizli’ye getirildi.

HIRSIZLIK İÇİN VİNÇ VE TIR KİRALAMIŞ

Yapılan GBT sorgulamasında 2 ayrı suç kaydı tespit edilen Resul Batuhan Ü.’nün 5 tonluk çimento silosunu çalmak için vinç ve tır kiraladığı ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaldığı siloyu satıp paraya çeviren ve övmeleri sayesinde yakalanan şüphelinin sosyal medyada hesabından yaptığı, “Kafam çok güzel, her zaman güzel” şeklindeki paylaşımı dikkat çekti.

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