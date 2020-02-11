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Virajı alamadı, araçta sıkıştı

BURSA HABERLERİ  | 11.02.2020 21:26 | Son Güncelleme

Bursa’da keskin virajı alamayarak bariyerlere çarpan ve araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.Kaza, Osmangazi ilçesi Doburca-İnkaya yolunda meydana geldi.

Bursa’da keskin virajı alamayarak bariyerlere çarpan ve araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Osmangazi ilçesi Doburca-İnkaya yolunda meydana geldi. İlker G.idaresindeki 16 DE 036 plakalı pikap araç İnkaya’dan Dobruca istikametine gittiği esnada keskin virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü aracın içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza mahalline ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaptığı başarılı müdahaleyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan sürücü ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Nilufer
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Kapsül Eczanesi
Yildirim
Kıvanç Eczanesi
Nilufer
Kükürtlü Doğa Eczanesi
Osmangazi
Müjgan Eczanesi
Osmangazi
Taşkapı Eczanesi
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