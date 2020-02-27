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Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 4 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.02.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kayseri’de virajı alamayan aracın şarampole uçması sonucunda 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Hisarcık Mahallesi Erciyes Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında 42 AT 529 plakalı otomobil virajı alamayarak şarampole uçtu.

Kayseri’de virajı alamayan aracın şarampole uçması sonucunda 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Hisarcık Mahallesi Erciyes Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında 42 AT 529 plakalı otomobil virajı alamayarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada Mert K. (18) Burhan K.(22), Kürşat C. (21) ve Bertan A.(18) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
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Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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