YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Virajı alamayarak şarampole giren otomobil sürücüsü yaralandı

Virajı alamayarak şarampole giren otomobil sürücüsü yaralandı

24.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Virajı alamayarak şarampole giren otomobil sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki bir aracın sürücüsü iddiaya göre, virajı alamayarak kontrolden çıkarak şarampole girdi.

Bilecik’te seyir halindeki bir aracın sürücüsü iddiaya göre, virajı alamayarak kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre; Bilecik’in Söğüt ilçesinden Bozüyük istikametine seyir halindeki 34 UY 3742 plakalı otomobil sürücüsü Özcan B., Kepen köyü Ulupınar mevkiine geldiğinde virajı alamayarak, yoldan çıktı. Araç şarampole düşerek, bir toprak parçasına çarparak durabildi. Yaşanan kazada araç sürücü Özcan B. yaralanırken, araç içinde yolcu olarak bulunan Saime B., kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı Özcan B.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Virajı alamayarak şarampole giren otomobil sürücüsü yaralandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

Bilecik Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:34
Öğle
13:18
İkindi
16:21
Akşam
18:52
Yatsı
20:11

Bilecik Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Arif Eczanesi
Merkez
24.02.2021 18:30 / 25.02.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
240220211830250220210830nobetci
Arif Eczanesi
Merkez
24.02.2021 18:30 / 25.02.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
240220211830250220210830nobetci
Arif Eczanesi
Merkez
24.02.2021 18:30 / 25.02.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
240220211830250220210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Yeni çocuk kulübü oyun ve çalışma gruplarının montajı tamamlandı

Yeni çocuk kulübü oyun ve çalışma gruplarının montajı tamamlandı

Yeni çocuk kulübü oyun ve çalışma gruplarının montajı tamamlandı

Yeni çocuk kulübü oyun ve çalışma gruplarının montajı tamamlandı

Bilecik Belediyesi ’Korona ile Mücadele Özel Ödülü’ne layık görüldü

Bilecik Belediyesi ’Korona ile Mücadele Özel Ödülü’ne layık görüldü

Başkan Şahin: "Emniyet personelimiz tüm övgüleri hakediyor"

Başkan Şahin: "Emniyet personelimiz tüm övgüleri hakediyor"

Vali Şentürk’ten et entegre tesisinde inceleme

Vali Şentürk’ten et entegre tesisinde inceleme

Bilecik’in acı günü

Bilecik’in acı günü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.