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Viranşehir Belediyesinden basın açıklaması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.04.2020 19:54 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediyesi Başkanı Salih Ekinci, ilçede başıboş köpeğin çocuklara saldırması olayı üzerine bir açıklama yaptı.Başkan Ekinci: açıklamasında, "Belediye ekiplerimiz başıboş sokak hayvanlarının ıslahı ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Viranşehir Belediyesinden basın açıklaması

Viranşehir Belediyesi Başkanı Salih Ekinci, ilçede başıboş köpeğin çocuklara saldırması olayı üzerine bir açıklama yaptı.
Başkan Ekinci: açıklamasında, "Belediye ekiplerimiz başıboş sokak hayvanlarının ıslahı ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dün geç saatlerde ilçemizde istenmeyen bir olay yaşanmıştır. Bir sokak köpeğinin saldırısı sonucu 6 çocuğumuz yaralanmıştır. Bu olay hepimiz derinden üzmüştür. Küçük yavrularımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aileler ile diyalog halindeyiz. Belediye ekiplerimiz geçmişte olduğu gibi şimdi de sokak hayvanlarının ıslahı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Toplanan hayvanlar, özelikle köpekler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi barınaklarına sevk edilmektedir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile görüşmemiz sonucu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Kaytan ilçemize gelerek yaşanan talihsiz olay ile ilgili çalışmalarını ekibiyle yüretmeye başladı. Görüşmede bunda sonra yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Yapılacak çalışmalar üzerinde durulacak gerekli işlemler yapılacaktır. Yaşanan üzücü olay yakinen takibimizdedir. Olayın başka yönlere çekilmemesi amacıyla açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur" ifadelerine yer verdi.

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Bilgin Eczanesi
Merkez
Medine Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
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