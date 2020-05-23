Viranşehir Belediyesi’nden bayram temizliği

Viranşehir Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bayram öncesi ana caddelerde yıkama ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, Ceylanpınar, Derik, Karacadağ ve Eski Urfa Caddesi’ni tazyikli ve deterjanlı suyla yıkayıp dezenfekte etti. Ekipler, çamaşır suyu, ilaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla 4 ana caddeyi baştan aşağı yıkayarak, tertemiz hale getirdi.

Viranşehir Belediyesinin korona virüse karşı toplum sağlığını korumaya yönelik temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarının devam edeceği belirtildi.



