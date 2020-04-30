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Viranşehir ‘de stabilize yol çalışması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.04.2020 17:12 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediyesi ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.İlçe merkezinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları, yol yapım çalışmaları ve yeşillendirme çalışmaları yapan Viranşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor.

Viranşehir Belediyesi ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
İlçe merkezinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları, yol yapım çalışmaları ve yeşillendirme çalışmaları yapan Viranşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor. Yağmurlu kış aylarında vatandaşların ulaşım sıkıntısı çekmemesi için bahar ve yaz aylarında çalışma seferberliği başlatan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, özellikle ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan kırsal mahallelerin tespit edilip, bu sorunların derhal giderilmesi talimatını verdi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üst yapı çalışmaları kapsamında Yenice Mahallesi stabilize yol çalışmasına başladı. Kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla başlatılan çalışmalarda plan ve program dahilin de bir çok Kırsal Mahalle yolu tamamlandı.
Ekinci, “Viranşehir Belediyesi olarak halkımızın tüm taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Viranşehir Belediyesi Ak parti hizmetleri ile tanışıyor. İlçe merkezinde ve kırsal alanlarda çalışmalarımız bu bahar ve yaz aylarında temposunu düşürmeden devam edecek” dedi.
Çalışmaların şuan yapıldığı Yenice Mahallesi sakinleri ise Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

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