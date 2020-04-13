YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Viranşehir Gönüllü Evi’nde maske üretimine başlandı

Viranşehir Gönüllü Evi’nde maske üretimine başlandı

MERSİN HABERLERİ  | 13.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Mezitli ilçesindeki Viranşehir Gönüllü Evi sakinleri, Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından ’sen de gönüllü ol’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında maske dikimine başladı.Sokağa çıkma kısıtlanması nedeniyle boş kalan Viranşehir Gönüllü Evini mini bir atölyeye çeviren gönüllüler, maske üretimine başladı.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesindeki Viranşehir Gönüllü Evi sakinleri, Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından ’sen de gönüllü ol’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında maske dikimine başladı.
Sokağa çıkma kısıtlanması nedeniyle boş kalan Viranşehir Gönüllü Evini mini bir atölyeye çeviren gönüllüler, maske üretimine başladı. Mezitli Belediyesi’nin malzeme desteğiyle dikilen maskeler, özel bir hastanede dezenfekte edilerek vatandaşlara kriz masası aracılığı ile ulaştırılacak.
Mezitli’de yaşayan herkesin büyük bir aile olduğunu ifade eden Mezitli Belediyesi Viranşehir Gönüllü Evi sorumlusu Leyla Ercan, “Sosyal medyada Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’ın evlerde maske dikilmesi yönündeki çağrısı üzerine harekete geçtik. Önce sınırlı imkanlarla evde yapmaya başladım. Sonra daha fazla üretebilmek adına Mezitli Belediyesi’nden destek istedim. Bana kumaş ve dikiş makinası getirdiler. Biz de arkadaşlarımızla burada overlok dikimi yapıyoruz, daha sonra destek olmak isteyen vatandaşlara ulaştırarak dikimi tamamlıyoruz. Daha sonra belediyemiz bunları toplayarak özel bir hastanede dezenfekte ederek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor. Herkesin bu kampanyaya katılmasını bekliyoruz. Belediyemiz gereken desteği sağlıyor" dedi.
Kampanyayı duyar duymaz katılmak istediğini ifade eden gönüllü Hülya Akın da “Salgın hastalık nedeniyle maske sıkıntısı yaşandığını görüyoruz. Biz de elimizden geldiği ölçüde belediyemize destek olarak maske üretimine katkı sağlamak istedik. Zaten makinadan kumaşa, ipliğe kadar bütün malzemeyi belediyemiz sağlıyor. Bize de elimizden geldiğince dikerek katkı sağlamak düşüyor. Burada çok güzel bir dayanışma ve aile ortamı var. İnsanlara faydamız dokunduğu için mutluyuz" diye konuştu.
Mezitli’de yaşayanların ‘Burası Mezitli’ şeklinde bir slogan üreterek farkını ortaya koyduğunun altını çizen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mezitli halkının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu görünce insanlarımızın neden ‘Burası Mezitli’ dediğini daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü, burada iyilik bulaşıcıdır. Mezitli’de yaşayan iyi insanlar kocaman bir aile olmuşlardır. Bunu sadece kriz dönemlerinde değil, daha önceki zamanlarda da dünyaya göstermişlerdir. Sosyal medyadan duyurduğumuz mağdur vatandaşların ihtiyaçları birkaç saat içerisinde yerine getiriliyor, çocuklarımıza eğitim desteği sağlanıyor, belediyemizin çalışmalarına destek olunuyor. Mezitli’de yaşayan herkes kendisini bu ailenin bir parçası olarak görüyor ve kolları sıvıyor. Şimdi de virüse karşı mücadelede hemen çalışmaya başladılar. Böylesi bir kentte görev yapmaktan dolayı gururluyum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Elleriyle sokak hayvanlarını beslediler

Elleriyle sokak hayvanlarını beslediler

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Mersin Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:03
Öğle
12:47
İkindi
16:26
Akşam
19:21
Yatsı
20:39

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Akgül Eczanesi
Merkez
Aydın (Toroslar) Eczanesi
Merkez
Birtan Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Mezitli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de belediye ekipleri yasak sürecinde hizmete devam etti

Mersin’de belediye ekipleri yasak sürecinde hizmete devam etti

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Şoray 1 Sitesi’ni ziyaret

Şoray 1 Sitesi’ni ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.