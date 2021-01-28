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Viranşehir ve Ceylanpınar kırsalında yol çalışması

28.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla yeni yol açma, stabilize yol çalışmaları ve parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşların kışın çamurdan yazın ise tozdan etkilenmemeleri için Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde çalışmalara ağırlık verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla yeni yol açma, stabilize yol çalışmaları ve parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşların kışın çamurdan yazın ise tozdan etkilenmemeleri için Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde çalışmalara ağırlık verdi. Bu kapsamda Viranşehir ilçesinde 79 kilometre stabilize yol çalışmalarını sürdüren büyükşehir ekipleri, asfalt serimi yapılacak yolların alt yapı çalışmalarına ise devam ediyor.
Yeni açılan yollarda bakım ve onarım yapan ekipler kilitli parke taşı döşeme işlemleriyle de kırsal mahalle sakinlerinin yaşam standartlarını yükseltiyor.
Mahallelerinde yapılan parke taşı döşeme ve yol bakım çalışmalarından ötürü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve büyükşehir ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar kış aylarında çamur nedeniyle yolu kullanmakta zorluk çektiklerini belirterek artık bu sorunun ortadan kalktığını söylediler.

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