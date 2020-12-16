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Viranşehir’de aileler arasındaki husumet barışla sonuçlandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.12.2020 15:03 | Son Güncelleme

Viranşehir’de, aynı aşirete mensup iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı sonrası başlayan kan davası barışla sonuçlandı.Dodukan aşiretine mensup Doğruyol ve Atçı aileleri 2014 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Viranşehir’de, aynı aşirete mensup iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı sonrası başlayan kan davası barışla sonuçlandı.
Dodukan aşiretine mensup Doğruyol ve Atçı aileleri 2014 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. İki aile arasındaki husumeti ortadan kaldırmak için bölgedeki kanaat önderleri araya girerek barışla sonuçlandırdı. Viranşehir Zahireciler ve Borsa Derneği Başkanı Remzi Atan, iki aile arasında aracı olarak, aileleri barışa ikna etti. İki aile fertleri, ilçede bulunan Cumhuriyet Mahallesindeki Malgir Taziye evinde bir araya getirilerek barışa el uzatıldı.
Barış törenine, Viranşehir Zahireciler ve Borsa Derneği Başkanı Remzi Atan, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, Kanaat önderleri, STK üyeleri ve aile fertleri katıldı.
Barış töreninde konuşan Atan, Olayların kavgalarla değil, diyalog ile çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Barış içinde yaşayan toplumlar gelişir. Kötülük ve kavganın kazanan olmaz. Ailelerimiz sağduyulu davranıp barış yolunu seçti. Huzurlarınızda her iki aileye de teşekkür ediyorum. Tek dileğimiz bir daha böyle olayların yaşanmamasıdır” dedi.
Kaymakam Ömer Dereci, duyarlılıklarından dolayı iki aile büyüklerini tebrik ederek, Barışta emeği geçenlere teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından iki aile bireyleri dua ve tekbirler eşliğinde barışa el uzatarak, husumeti bitirdi.

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