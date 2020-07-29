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Viranşehir’de çocuklar tiyatro izledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.07.2020 12:18 | Son Güncelleme

Viranşehir’de “altın kız” adlı çocuk tiyatrosu çocukların beğenisine sunuldu.Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamda Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından oynanan “altın kız” çocuk tiyatro oyununu, Yenişehir Mahallesi Şehit Ahmet Oktay Günak Parkında, çocukların beğenisine sunuldu.

Viranşehir’de çocuklar tiyatro izledi

Viranşehir’de “altın kız” adlı çocuk tiyatrosu çocukların beğenisine sunuldu.
Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamda Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından oynanan “altın kız” çocuk tiyatro oyununu, Yenişehir Mahallesi Şehit Ahmet Oktay Günak Parkında, çocukların beğenisine sunuldu. Oyun öncesi alanda yerlerini alan çocuklara maske, şapka ve çeşitli ikramlar dağıtılırken sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı.
Tiyatro oyununu Viranşehir Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız, Belediye Birim Müdürleri ve çok sayıda çocuk ve aileleri izledi. İyilik, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık gibi evrensel değerleri konu alan Altın Kız tiyatro oyunu, görsel ve kostüm zenginliğiyle de çocukları hikayenin içine çekti. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre evlerinde çıkamayan çocuklar, tiyatro oyunu ile güzel vakit geçirdi.
Oyun ardından açıklama bulunan Viranşehir Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, korona virüs salgını nedeniyle uzun süre evlerinde çıkamayan çocukları bir nebzede olsa sevindirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
Tiyatro oyununu çok beğendiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini dile getiren çocuklar ise, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’ye teşekkür edip, böyle etkinliklerin devamını istedi.

Viranşehir’de çocuklar tiyatro izledi

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