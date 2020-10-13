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Viranşehir’de hız kazanan yatırım

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.10.2020 01:04 | Son Güncelleme

Viranşehir ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin hem ilçe kent merkezinde hem de kırsalda yürüttüğü birbirinden önemli projelerin bitirilmesi için çalışmalar hızlandı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla tüm ilçelerde eşit hizmet anlayışıyla yürütülen belediyecilik hizmetleri hızlandırıldı.

Viranşehir ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin hem ilçe kent merkezinde hem de kırsalda yürüttüğü birbirinden önemli projelerin bitirilmesi için çalışmalar hızlandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla tüm ilçelerde eşit hizmet anlayışıyla yürütülen belediyecilik hizmetleri hızlandırıldı. İlçede kırsal yol ağını güçlendiren ve bozuk yolları iyileştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kapsamda Satıcık-Sakalar-Elbeğendi, Çokran-Yukarı İnişli-Aşağı İnişli, Kumbekir-Sertler ve Karınca-Gözler-Üçdam grup yollarında çalışmalarını hızlandırdı. Birçok cadde ve sokakta sıcak asfalt hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi bugünlerde Yenişehir Mahallesi 20. ve 21. sokaklarda asfalt hazırlığını sürdürüyor.
Viranşehir ilçesine kazandırılan çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür eden Viranşehirli Esnaf Şeyhmus Karabulutlu, "Viranşehir Tren Yolu Parkı projesini oldukça çok beğendik. Çalışmalar oldukça hızlı ilerliyor. Açıkçası şok olmuş durumdayız. Yıllardır bu projelerin ilçeye kazandırılması bekleniyordu. Çalışmalar aksayarak gidiyordu. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibi göreve gelir gelmez çalışmalar hızlandırıldı. Bir yandan park diğer yandan yol çalışmaları bizleri oldukça mutlu etmiştir" dedi.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi inşaatında sona gelindi. Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir ve Viranşehir Belediyelerinin işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgede 1400 metrekare alan üzerine kurulan, içerisinde konaklama yerleri, misafir karşılama üniteleri, aşevi, kütüphane ile otoparkın da bulunduğu 1000 kişilik cami ve külliyenin inşasında sona gelindi.

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