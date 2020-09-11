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Viranşehir’de hükümlüler ücretsiz çalışacak

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.09.2020 15:11 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediyesi ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında “Denetimli Serbestlik” kapsamında kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlülerin ücretsiz çalıştırılmasını öngören protokol imzalandı.Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Semiz arasında imzalanan protokol ile ilçede hükümlü ücretsiz olarak çalışacak.

Viranşehir’de hükümlüler ücretsiz çalışacak

Viranşehir Belediyesi ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında “Denetimli Serbestlik” kapsamında kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlülerin ücretsiz çalıştırılmasını öngören protokol imzalandı.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Semiz arasında imzalanan protokol ile ilçede hükümlü ücretsiz olarak çalışacak. Yapılan işbirliği protokolü kapsamında hükümlüler, Viranşehir Belediyesi bünyesindeki birimlerde bireysel olarak temizlik ve ofis işlerinde çalışacak. Hükümlüler ayrıca gurup halinde mesire alanlarının temizliği, park ve bahçe yapım onarım işlerinde de görev alacak.
Viranşehir Adliye Sarayı’nda düzenlenen imza protokolü sırasında konuşan Ekinci, "Denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışma zorunluluğu verilen hükümlüler hem topluma olan borçlarını ödeyecek hem de rehabilite olup topluma kazandırılacak. Hükümlülerin eğitimi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler ve meslek edinmeleri konusunda hazırlanacak projelere destek veriyoruz” diye konuştu.

Viranşehir’de hükümlüler ücretsiz çalışacak

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