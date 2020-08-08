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Viranşehir’de korona virüs tedbirleri sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı çalışmalara devam ediyor.Viranşehir’de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında esnafın işyerlerini dezenfekte eden belediye ekipleri, hem vatandaşların alışverişlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlıyor hem de işyeri sahiplerinin yükünü bir nebze olsun hafifletiyor.Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda düzenli olarak gerçekleştirilen yıkama ve dezenfekte çalışmalarının yanında kamu kurum ve kuruluşları, pazaryerleri, toplu taşıma merkezi, aile sağlık merkezleri ve benzeri vatandaşların sıkça kullandığı yerlerde de esnafın ve vatandaşların yanında oluyor.Esnaf, gerçekleştirilen duyarlı ve özverili çalışmalardan ötürü Viranşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Viranşehir’de korona virüs tedbirleri sürüyor

Viranşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı çalışmalara devam ediyor.
Viranşehir’de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında esnafın işyerlerini dezenfekte eden belediye ekipleri, hem vatandaşların alışverişlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlıyor hem de işyeri sahiplerinin yükünü bir nebze olsun hafifletiyor.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda düzenli olarak gerçekleştirilen yıkama ve dezenfekte çalışmalarının yanında kamu kurum ve kuruluşları, pazaryerleri, toplu taşıma merkezi, aile sağlık merkezleri ve benzeri vatandaşların sıkça kullandığı yerlerde de esnafın ve vatandaşların yanında oluyor.
Esnaf, gerçekleştirilen duyarlı ve özverili çalışmalardan ötürü Viranşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Viranşehir’de korona virüs tedbirleri sürüyor

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