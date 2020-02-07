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Viranşehir’de modern bir park yapılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.02.2020 11:47 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliğiyle Şırnak Mahallesinde modern bir park yapılacak.Viranşehir Belediyesi ile YİKOB tarafından Şırnak Mahallesinde 12 bin metrekarelik alan üzerinde yapılacak parkın ihalesi gerçekleştirildi.

Viranşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliğiyle Şırnak Mahallesinde modern bir park yapılacak.
Viranşehir Belediyesi ile YİKOB tarafından Şırnak Mahallesinde 12 bin metrekarelik alan üzerinde yapılacak parkın ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçeye bir yeşil alan daha kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek,“ Yüce Rabbim, halkımıza daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin İnşallah” dedi.
Seçim öncesi ilçe halkına verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğine vurgu yapan Başkan Ekinci,“ Söz verdik, yapıyoruz. Tek hedefimiz, sevdalı olduğumuz ilçemize güzel hizmetler yapmaktır. Bu doğrultuda daha güzel, daha yeşil ve yaşanılabilir bir Viranşehir için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Şırnak Mahallesinde 12 bin metrekarelik alan üzerinde yapılacak parkta, futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, fitnes salonu, bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve çocuk oyun grupları bulunacağı öğrenildi.

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