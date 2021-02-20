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Viranşehir’de parklar güvenli hale getiriliyor

20.02.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Viranşehir’de parkların güvenli hale getirilmesi için güvenlik kameraları ile donatılıyor.İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdürüyor.

Viranşehir’de parkların güvenli hale getirilmesi için güvenlik kameraları ile donatılıyor.
İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdürüyor. Ekinci, halkın doğa ile iç içe rahatça nefes aldığı parkların güvenli hale getirilmesi için düğmeye bastı. Bu kapsamda ekipler, ilçede 21 parkı güvenlik kameraları ile donattı.
Çalışma ile parkların daha güvenli hale getirileceğini belirten ilçe belediye başkanı Ekinci, “Yenişehir Mahallesi Şehit Ahmet Oktay Günak parkında startını verdiğimiz çalışmalar tamamlanmak üzere. Bunun ardından sırasıyla tüm parklarımızda aynı çalışma yapacak. Halkımızın hiçbir endişesi olmasın. İlçemizdeki 21 parkın tamamı güvenli ve aydınlatmalarla ışıl ışıl hale gelecek.“7 gün 24 kamera sistemi ile bu parklarda oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk ya da rahatsız edici bir duruma anında müdahale imkanı olacak. Emniyet ekiplerimiz ile ortak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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