YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Viranşehir’de spora dev yatırım

Viranşehir’de spora dev yatırım

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.05.2020 18:51 | Son Güncelleme

Genç nüfusun yoğun olduğu Viranşehir İlçesinde spora da büyük önem veriliyor.Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekincinin girişimleriyle Viranşehir’de yaklaşık 21 Milyon TL tutarında gençlik ve spor tesisleri yapılacak.

Viranşehir’de spora dev yatırım

Genç nüfusun yoğun olduğu Viranşehir İlçesinde spora da büyük önem veriliyor.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekincinin girişimleriyle Viranşehir’de yaklaşık 21 Milyon TL tutarında gençlik ve spor tesisleri yapılacak. Göreve başladığı günden buyana Viranşehir’e büyük yatırımlar yapabilmek için büyük çaba gösteren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin girişimleri, meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz 15 Ocak’ta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmede bulunan Başkan Ekinci, genç nüfusun yoğun olduğu Viranşehir İlçesine kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi ve mahallelere futbol sahaları yapılması için destek istemişti. Başkan Ekini’nin taleplerini olumlu karşılayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 200 Bin nüfuslu ilçeye gençlik ve spor tesisleri yapmaya karar verdi.
21 milyon TL yatırım yapılacak
Böylece Viranşehir ilçesine yaklaşık 21 Milyon TL değerinde 1000 kişilik kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi ile 3 mahalleye sentetik futbol sahası yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen sözleşmeyi imzalayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yakın zamanda bu yatırımlar için proje hazırlayarak, ihaleye çıkacaklarının müjdesini verdi.
"Gençliğe büyük önem veriyoruz"
Sağlıklı nesiller ve sporcular yetişmesi amacıyla Viranşehir’de spor yatırımlarına da büyük önem verdiklerini belirten Ekinci, bu projelerin yapılması ile birlikte ilçede spor alanında büyük bir eksikliğin giderileceğini söyledi.
Ekinci, yapılması planlanan tesislerin protokollerini hızlı bir şekilde tamamlayarak, bitirmenin gayreti içinde olacaklarını dile getirerek, “Bu tesislerden ilçemizi ve ilimizi temsil edecek nice başarılı sporcularımızın çıkacağına inanıyorum. Sporu bir boş zaman aktivitesi olmaktan çıkarıp, hayat tarzı haline getirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde futbolu, salon sporlarını, yüzmeyi ve gençlik ile ilgili aktivitelerin yapılmasını yaygınlaştıracağız. Bu nedenle gençlerimizin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri için bu tesislerimizden faydalanması büyük önem taşıyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Bankalara çalışma saati sitemi

Bankalara çalışma saati sitemi

Karantina sonrası çöpler ortada kaldı

Karantina sonrası çöpler ortada kaldı

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Müdür Şimşek’in babası toprağa verildi

Müdür Şimşek’in babası toprağa verildi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:23
Öğle
12:27
İkindi
16:13
Akşam
19:21
Yatsı
20:45

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Gölpınar Eczanesi
Merkez
Levent Eczanesi
Merkez
Milli Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Sueda Eczanesi
Merkez
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.