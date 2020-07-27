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Viranşehir’de stabilize yol çalışması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediyesi, merkez ve kırsal mahalle yollarına yönelik yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Geçtiğimiz günlerde hizmet için kiralanan 32 araçla filosunu güçlendiren Viranşehir Belediyesi, özellikle kış aylarında merkez ve kırsal mahallerde ulaşım sıkıntısı yaşanan yerlerde vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla yapılan üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Viranşehir Belediyesi, merkez ve kırsal mahalle yollarına yönelik yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde hizmet için kiralanan 32 araçla filosunu güçlendiren Viranşehir Belediyesi, özellikle kış aylarında merkez ve kırsal mahallerde ulaşım sıkıntısı yaşanan yerlerde vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla yapılan üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, merkez Hürriyet Mahallesinde stabilize yol çalışmasına başlandı. Bozuk olan mahalle yollarında hummalı bir şekilde çalışma yürüten ekipler, yolları en kısa sürede bitirip, mahalle sakinlerinin hizmetine sunacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, birim yetkililerine Başkan Salih Ekinci’nin talimatlarını ileterek, yolların bir an önce bitirilmesini istedi.
Başkan Yardımcısı Yıldırım, Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin hizmet seferberliği için güçlendirdiği araç filosuyla hem şehir merkezi, hem de kırsal mahallelerde çalışmaların son sürat devam ettiğini kaydetti. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

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