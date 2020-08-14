YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Viranşehir’de yeni imar düzenlemesi

Viranşehir’de yeni imar düzenlemesi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçe Belediyesinin mahkeme tarafından iptal edilen imar sorunu, AK Partili Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin verdiği mücadele sonucu çözüme kavuşuyor.

Viranşehir’de yeni imar düzenlemesi

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçe Belediyesinin mahkeme tarafından iptal edilen imar sorunu, AK Partili Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin verdiği mücadele sonucu çözüme kavuşuyor. Başkan Ekinci, yeni imar planının Viranşehirlilere hayırlı olmasını diledi.
2013 yılında HDP’li Belediye Başkanı Mehmet Sinan Burun döneminde yapılan imar çalışmasında kurum görüşleri alınmamıştı. Bu nedenle DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında Viranşehir İlçesinin imarını iptali için mahkemeye başvurmuştu. Üç yıl süren mahkeme sonucunda Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi, Viranşehir Belediyesinin imarının iptaline karar verdi. Bu karar Şanlıurfa’nın en büyük ikinci ilçesi olan Viranşehir’deki tüm gayrimenkullerin tarlaya dönüşmesine yol açmıştı.
Büyük sorunu Başkan Ekinci çözdü
Adeta kilitleme noktasına gelen Viranşehir ilçesinin en büyük sorununun çözmek ise Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’ye düştü. 2019 yılında İmar Müdürü Mehmet Nuri Çiftçi’ye talimat veren Başkan Ekinci, Viranşehir İlçesinin imar sorununun çözümü için adeta bir yıl verdiği mücadelenin karşılığını bugün aldı. Başta DSİ, Tarım İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Toprak Koruma Kurulu, Devlet Demir Yolları başta olmak üzere ilgili kurumlardan olumlu görüş yazıları alındı. 2 bin 850 hektarlık Viranşehir İlçesinin yeni imarı için bugün önemli bir toplantı yapıldı.
Oy birliğiyle karara bağlandı
Şanlıurfa Valiliğinde Vali yardımcısı Metin Esen başkanlığında İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı başta olmak üzere diğer kurul üyeleri, Viranşehir’in 16 merkez mahallesini kapsayan imar düzenlemesine oy birliğiyle karara bağladılar.
Toprak Koruma Kurulu Toplantısını yakından takip eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yeni bir Viranşehir’in önünü açacak olan imar düzenlemesinde emeği geçen toprak koruma kurulu üyelerine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Bahaddin Çiftçi’ye, Tarım Reformu Şube Müdürü Ahmet Kıratoğlu’na ve tüm kurul üyelerine teşekkürlerini iletti.
Viranşehirlilere hayırlı olsun
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir İlçesinde inşaat sektörü başta olmak üzere mevcut bina sahiplerinin kısacası bütün Viranşehirlilerin iptal edilen imar düzenlemesinden dolayı büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, “Yeni konut alanları yapılmıyordu, tapu sorunu yaşanıyordu, ev hayali kurmak isteyenler kredi çekemiyorlardı. Belediye Başkanı olarak Viranşehir’in en büyük sorunu olan bu imar planı için bir yıldır mücadele verdim. Allah’a çok şükür bu sorun çözülüyor. Viranşehir’e ve Viranşehirlilere hayırlı olsun” diye konuştu.

Viranşehir’de yeni imar düzenlemesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:34
Öğle
12:35
İkindi
16:20
Akşam
19:25
Yatsı
20:49

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Eren Eczanesi
Haliliye
Hatipoğlu Eczanesi
Haliliye
Sevim Eczanesi
Haliliye
Harran Lotus Eczanesi
Eyyubiye
Tuğba Eczanesi
Karakopru
Sabuncu Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karaköprü’de yol açma çalışmaları

Karaköprü’de yol açma çalışmaları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kazadan burunları kanamadan kurtuldular

Kazadan burunları kanamadan kurtuldular

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.