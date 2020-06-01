Viranşehir’de yeniden açılan iş yerleri dezenfekte edildi

Viranşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan ve bu gün açılacak olan iş yerlerini dezenfekte etti.

Viranşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte bu gün açılacak olan tüm lokanta, kafeterya, kıraathane ve çay bahçelerinde dezenfekte çalışması başlattı. Belediyenin yaptığı dezenfekte çalışmalarını değerlendiren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci “3 aydır kapalı olan lokanta, kafeterya, kıraathane, ve çay bahçelerinin normalleşme ile birlikte yeniden açılması bizleri çok mutlu etti. Gerekli kurallara uyarak hizmet etmeye devam edecekler. Bu iş yerlerinin açılmasıyla birlikte belediye olarak ilçemizde bulunan tüm lokanta, kafeterya, çay bahçeleri ve kıraathanelerde virüse karşı dezenfekte çalışması başlattık. tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum” diye konuştu.

