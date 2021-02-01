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Viranşehir’de yılın ikinci meclis toplantısı gerçekleştirildi

01.02.2021 18:09 | Son Güncelleme:
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Viranşehir Belediyesi, 2021 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Salih Ekinci başkanlığında başladı.Belediye Meclisi toplantı salonunda maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen toplantıda, yoklama, açılış konuşması, saygı duruşu ve okunan istiklal marşının ardından gündem maddelerine geçildi.

Viranşehir Belediyesi, 2021 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Salih Ekinci başkanlığında başladı.
Belediye Meclisi toplantı salonunda maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen toplantıda, yoklama, açılış konuşması, saygı duruşu ve okunan istiklal marşının ardından gündem maddelerine geçildi. Halka ve basına açık yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, katılımlarından dolayı belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, alınacak kararların hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu. Geçen yıl gerçekleştirilen hizmetleri değerlendiren Başkan Ekinci, yeni yılın daha verimli geçmesini beklediklerini söyledi. Zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ekinci, 2020’de dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs dolayısıyla hayatın her alanında aksamaların olduğunu ve işleyişin yavaşladığını aktardı. Belediye olarak tüm sıkıntılara rağmen hedeflerinin ötesinde hizmetleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ekinci, hedeflerinin 2021 yılında hizmet çitasını daha da yükseğe çıkarmak olduğunu kaydetti.
Mahkeme kararı ile iptal edilen imar planına da değinen Ekinci, imarın tekrar açılması için gerekli girişimlerin tüm hızıyla devam ettiğini ve en kısa zamanda açılacağının altını çizdi. Yapılan konuşmanın ardından meclis üyelerinin verdiği soru önergeleri tek tek okundu. Bazı soru önergeleri ilgili birimlere, bazıları da gündem maddelerine eklendi. Ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Yaklaşık bir saat süren Şubat ayı meclis toplantısının ikinci oturumuna yarın devam edilecek.

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