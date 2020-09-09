YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Viranşehir’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Viranşehir’de yol yapım çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

Viranşehir ilçe merkezinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede üst yapı çalışmaları kapsamında merkez Hürriyet Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Viranşehir’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Viranşehir ilçe merkezinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede üst yapı çalışmaları kapsamında merkez Hürriyet Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, asfaltlama çalışmaları ile ilgili birim müdüründen bilgi aldı. Mahalle sakinleri ile sohbet edip taleplerini dinledi.
Asfaltlama çalışmalarının daha da hızlandırılması talimatını veren Ekinci, asfaltlama çalışmalarının mahalle sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyip, daha güzel ve yaşanabilir bir Viranşehir için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

Viranşehir’de yol yapım çalışmaları sürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
05:55
Öğle
12:27
İkindi
16:01
Akşam
18:49
Yatsı
20:06

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Gökhan Eczanesi
Haliliye
Kayık Eczanesi
Haliliye
Sinan Eczanesi
Haliliye
Medine Eczanesi
Eyyubiye
Hakan Eczanesi
Karakopru
Buşmak Eczanesi
Akcakale
Yazar Eczanesi
Bozova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Belediye başkanı 1 buçuk yılını anlattı
Belediye başkanı 1 buçuk yılını anlattı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.