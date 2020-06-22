Viranşehir’e 323 sözleşmeli öğretmen atandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine 323 sözleşmeli yeni öğretmen ataması gerçekleştirildi.

Göreve başlamak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine giden öğretmen adayları, sosyal mesafe kurallarına uyarak işlemlerini gerçekleştirdi. İlçeye atanan öğretmen ve ailelerine Viranşehir Belediyesi ekipleri tarafından su ikramında bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzuna göre Viranşehir ilçesine sözleşme yoluyla ataması yapılan 323 öğretmen ile ilçedeki öğretmen açığının azalacağını belirterek, “Ataması yapılan öğretmenlerimiz lise, ortaokul ve ilkokullarımızda 4 yıl sözleşmeli olmak şartıyla görev yapacaklar. Göreve başlayan öğretmenlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

