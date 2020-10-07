YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Viranşehir’e spor salonu müjdesi

Viranşehir’e spor salonu müjdesi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.10.2020 14:34 | Son Güncelleme

Ankara’da temaslarda bulunana Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçeye spor salonu müjdesi verdi.Hürriyet mahallesinde yapılması planlanan spor salonunun 15 Ekim tarihinde ihaleye çıkarak yapımına başlanacağını ifade eden Ekinci, “ilçeye yeni modern bir tesis kazandıracak olmanın sevincini yaşadıklarını aktardı.

Ankara’da temaslarda bulunana Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçeye spor salonu müjdesi verdi.
Hürriyet mahallesinde yapılması planlanan spor salonunun 15 Ekim tarihinde ihaleye çıkarak yapımına başlanacağını ifade eden Ekinci, “ilçeye yeni modern bir tesis kazandıracak olmanın sevincini yaşadıklarını aktardı. Sabır şehri Viranşehir’imizi hak ettiği noktaya ulaştırmak için verdiğimiz mücadeleye yorulmaksızın devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlerimiz sonucunda daha önce de müjdelediğimiz tam donanımlı Gençlik Merkezi Projemizin hazırlıklarını tamamladık. Hürriyet Mahallesi 1984 ada 1 nolu parselde yapımına başlayacağımız Gençlik Merkezi Projemizin 15 Ekim 2020 tarihinde ihalesini gerçekleştirerek, en kısa sürede yapımına başlayacağız. Geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, yer tahsisi için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın. Murat Kurum’a, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın. Bünyamin Bozgeyik’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:19
Öğle
12:18
İkindi
15:33
Akşam
18:07
Yatsı
19:21

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Özgün Eczanesi
Haliliye
Yeni Özlem Eczanesi
Haliliye
Yükseller Eczanesi
Haliliye
Fatih Eczanesi
Eyyubiye
Hacettepe Eczanesi
Karakopru
Sabuncu Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Göbeklitepe balonla havadan da gezilebilecek
Göbeklitepe balonla havadan da gezilebilecek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Hangi otobüs hangi semte gidiyor?
Hangi otobüs hangi semte gidiyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.