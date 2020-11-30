YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Viranşehir’in sultanlarına rakip dayanmıyor

Viranşehir’in sultanlarına rakip dayanmıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.11.2020 15:52 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, karşılaştığı Adana Büyükşehir Voleybol Takımını 3-1 mağlup etti.Karşılaşmada, kendi evinde mücadele eden Viranşehir Belediyesi Voleybol Takımı, üst üstte sayı alarak maça hızlı başladı.

Viranşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, karşılaştığı Adana Büyükşehir Voleybol Takımını 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmada, kendi evinde mücadele eden Viranşehir Belediyesi Voleybol Takımı, üst üstte sayı alarak maça hızlı başladı. Maça iyi başlayan takım, ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette başa baş mücadele eden Viranşehir takımı, bu setti 26-24 kaybetti durum 1-1 oldu. Viranşehir spor Üçüncü seti de 25- 23 kazanarak durumu 2-1 yaptı. Viranşehir kadın voleybol takımı Son sette ise aynı başarıyı göstererek 25-20 skorla sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuç ile Viranşehir voleybol takımı çıktığı 3 maçta da galip gelerek maç eksiğiyle 2 sıraya yükseldi.
Viranşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı hocası Mehmet Tahir Özdemir,” Zor bir maçtı. Lider takımı yendik. Kızlarımızı tebrik ediyorum. Zor maçlar var. O maçları da kazanıp liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz. Ben bu galibiyetti bizde desteğini esirgemeyen Belediye başkanımız Sayın Salih Ekinci Bey Başta olmak üzere tüm Viranşehir halkına armağan ediyorum" dedi.
Viranşehir Belediyespor oyuncularından Sabiha Ayhan ise” galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bizi desteleyen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah şampiyon olup Şanlıurfa’ya bir ilk yaşatacağız" ifadelerini kullandı.
Oyunculardan Zehra Nur Şimşek de,” Zor maçtı, kazanmayı bildik. Bizi playoffa çıkaracak bir maçtan galip geldik. Bu galibiyeti bizi destekleyen herkese armağan ediyorum" şeklinde konuştu.
Maçta sonra açıklamalarda bulunan Viranşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Çelik ise "Her maçtan sonra bir adım daha hedefimize ulaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarında kazasız belasız atlatırız ve Şanlıurfa’ya bir ilk yaşatıp kupayı Viranşehir’e getireceğiz “diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:19
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:35

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Edep Eczanesi
Haliliye
Güleryüz Eczanesi
Haliliye
Haşimiye Eczanesi
Haliliye
Çadırcı Eczanesi
Eyyubiye
Tuğba Eczanesi
Karakopru
Sabuncu Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.