YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Virüs, alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi

Virüs, alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle mağazaların geçici olarak kapandığı şu günlerde özellikle anne ve babalar, bebekleri için alışverişi internet üzerinden gerçekleştiriyor.Korona virüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alışveriş mağazaları geçici bir süre ile kapatıldı.

Virüs, alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi

Korona virüs nedeniyle mağazaların geçici olarak kapandığı şu günlerde özellikle anne ve babalar, bebekleri için alışverişi internet üzerinden gerçekleştiriyor.
Korona virüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alışveriş mağazaları geçici bir süre ile kapatıldı. Özellikle ebevynler bu dönemde bebekleri için kıyafet seçimini internet üzerinden yapmak zorunda kalıyor. bebekperisi.com genel müdürü Caner Çakı, anne ve babalara, bebekleri için internet üzerinden alışveriş yaparken dikkat etmeleri gerekenler hakkında uyarılarda bulundu. Çakı, ebevynlerin ürünleri seçerken ilk olarak lisanslı ürün olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, “Anne ve Babalar bebeklerinin sağlığı için ilk başta ürünlerin lisanslı olup olmadığına bakmalılar. Neden lisanslı ürün tercih etmeliler, çünkü lisanslı ürünler bebek sağlığına uygun üretilen ve bütün testlerden geçerek güvenilir olarak tüketiciye sunulan ürünlerdir. Bu ürünler gelişme çağında olan bebekler için en uygun olan kumaşlardan üretilerek satışa sunulmaktadır. Bunun içinde internet üzerinden alışverişte kıyafet seçilirken, mutlaka ve mutlaka Lisanslı ürün olup olmadığı kontrol edilmelidir. Çocuğunuzun narin cildine temas edeceği için ürünlerin en iyi kumaşlardan üretilmiş olması gerekir. Özellikle bebek iç giyim ürünlerin tamamı çocukların cildi ile temas ettiği için kontrolden geçen sağlıklı kumaşlardan tasarlanmış olması gerekir. Yenidoğan çocukların hassas ciltlerine zarar vermeyecek şekilde üretilen ürünler ilk tercih olmalı. Bebek giyimlerin üzerinde kullanılmış olan baskılarda kanserojen ve alerjik madde bulunmaması uzun süre ve sağlıklı kullanım imkânı sunar” ifadelerini kullandı.
Bebek ve çocuk giyiminde hassas cilde zarar vermeyecek şekilde kaliteli doğal ipliklerden üretilmiş ürünlerin tercih edilmesinin de önemine değinen Caner Çakı, “Kullanılan baskılarda kanserojen veya alerjik madde bulunmadığı uluslararası Oekotex Kurumu tarafından test edilmiş ve onaylanmış kıyafetlerin alınması gerekir. Çıtçıt kullanılan ürünlerde, çıtçıtlar alerjik olmayan, Avrupa freenickel nikel içermez çıtçıt olmalıdır. Bunlarla birlikte bebek ve çocuklarınız için ergonamik yapılı ürünlerle vücutu saran ve estetik tasarımı ile şıklığını tamamlayan ürünleri seçmelisiniz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:13
Sabah
06:40
Öğle
13:13
İkindi
16:47
Akşam
19:36
Yatsı
20:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Dosyaları Devretti

Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Dosyaları Devretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.