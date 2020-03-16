Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Propolis antioksidan, antiviral, antibakteriyel, antifungal, antienflamatuvar ve antitümör etkilere sahiptir. Virüs kaynaklı enfeksiyonların sıklıkla görüldüğü bu günlerde yoğun propolis kullanarak bağışıklığı güçlü tutmak çok önemlidir" dedi. Uzmanlar tamamen doğal bir arı ürünü olan propolisin yüksek antioksidan içeriği ile virüslere karşı güçlü bir koruyucu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, sosyal medya hesabından propolis ile ilgili ilgili yaptığı paylaşımda "Propolisle, bağışıklık güçlendirici tedavi bu yılın en çok uygulanan ve konuşulan destek uygulamalarındandır. Propolis ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaları yakından takip ediyorum. Bu araştırmaların sayısı arttıkça propolise olan güvenim de artıyor. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var ki o da propolisin, uzmanlar tarafından, kaliteli ve güvenilir tesislerde üretilmiş olması. Benim sizlere tavsiyem doğru özütlenmiş, eczanelerde satılan damla ve sprey formundaki propolis ürünlerini kullanmanız. Propolisi özellikle bağışıklık sistemi sorunu olanların kullanması çok etkili olacaktır” dedi.

Samancı: "Mikropları yok etmek için kullanılır"

Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, propolisin, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünü olduğunu belirterek, "Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis antioksidan, antiviral, antibakteriyel, antifungal, antienflamatuvar ve antitümör etkilere sahiptir. Virüs kaynaklı enfeksiyonların sıklıkla görüldüğü bu günlerde yoğun propolis kullanarak bağışıklığı güçlü tutmak çok önemlidir. Özellikle salgın haline gelen Koronavirüs enfeksiyonunun bilinen bir tedavisi yok.Antibiyotiklerde viral hastalıklarda etki etmiyor hatta vücuttaki yararlı bakterileri yok ettiği için daha da zararlı olabiliyor. Bu nedenle tek çare bağışıklığın güçlü tutulmasıdır” ifadelerinde bulundu.

"Saf Anadolu propolisi"

Propolisin bilinen en güçlü doğal bağışıklık destekleyici gıdalardan olduğunun altını çizen Samancı, "Propolis ham halde tüketilemez ve mutlaka özütlenmesi gereklidir. Bu özütleme işlemi çok önemlidir. Gıda Mühendisleri tarafından kontrollü koşullarda, doğru bir şekilde hazırlanmış, en az yüzde 10 oranında saf Anadolu propolisi içeren propolis özütünden, yetişkinler günde en az 20 damla, çocuklar günde en az 10 damla kullanmalıdır. Propolis bağışıklığı desteklerken, virüslerin vücutta çoğalarak enfeksiyona yol açmasını da engeller. Eğer enfeksiyona yakalanırsanız kullandığınız damla sayısını 4 katına kadar çıkarmanızda yarar var. Propolis detoks etkisi ile vücuttaki bozulmuş hücreleri, kanser hücrelerini, toksinleri, virüs ve zararlı bakterileri vücuttan uzaklaştırır. Düzenli tüketimde vücudu zamanla daha sağlıklı ve zinde hale getirir. Metabolizmayı dengeler ve vücudun kandaki oksijenden yararlanma düzeyini artırarak hücrelerin daha iyi beslenmesini de sağlar. Böylece daha iyi beslenen hücreler ile vücutta sağlıklı ve canlı hücre sayısı artış gösterir” dedi.