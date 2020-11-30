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Virüs salgınına rağmen kumar masası kuran 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

ARDAHAN HABERLERİ  | 30.11.2020 15:36 | Son Güncelleme

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birçok yasak getirildi.

Virüs salgınına rağmen kumar masası kuran 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birçok yasak getirildi. Bu kapsamda denetimlerini artıran kolluk kuvvetleri yasaklara uymayanlara idari para cezası kesiyor.
Ardahan’da Korona virüs önlemi kapsamında yapılan denetimlerde, alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynayan kişilere suçüstü baskın düzenlendi. Edinilen bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Covid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen kent merkezindeki bir eve polis baskını düzenlendi.
Ekipler, kontrollerde evde sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza kesti.

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