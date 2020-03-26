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Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.03.2020 12:52 | Son Güncelleme

Dünya geneline yayılan ve Türkiye’de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs sebebiyle adeta hayat durdu.

Dünya geneline yayılan ve Türkiye’de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs sebebiyle adeta hayat durdu. Teknoloji ve bilişim sektöründe yer alan firmalar ise müşterilerine uzaktan yardımda bulunarak, faturalarını kesmeleri için yoğun mesai harcıyor.
Çin’in Wuhan kentinde görülen ve ardından tüm dünyaya yayılan korona virüs, şirketleri de olumsuz etkiledi. Kalabalık alanların daha aza indirilmesi için firmalar çalışanlarına izin vererek, geçici süreyle faaliyetlerini durdurdu. Ancak firmalar faaliyetlerine geçici süreyle son vermesine rağmen, muhasebe birimlerinde çalışanlar faturalama süreçlerine ise devam ediyor. Herkesin çalışmalarına ara verdiği korona virüs sürecinde, e-fatura ve muhasebe programlarının takiplerini yapan firmalar ise yoğun bir mesai harcıyor. Teknoloji ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar, müşterilerinin evden takip ettiği süreçleri yakından takip ediyor.

“Teknolojiyi yakından kullanan hiçbir firma mağdur olmuyor”
İş ortaklarına uzaktan destek verdiklerini ifade eden Çelebi Bilişim Teknolojileri yetkilisi Mehmet Ali Çelebi, “Bu zaten her zaman verdiğimiz bir hizmet. Bu dönemde öneminin ne kadar büyük olduğu anlaşıldı. Artık teknoloji çok gelişti. Türkiye’nin devi olan şirketler, faturalama süreçlerini evlerinden takip edebiliyorlar. Bu kadar basitleşti. Teknolojiyi yakından kullanan hiçbir firma mağdur olmuyor. Bir tık ile fatura kesiliyor, bir tık ile dünyanın başka bir ucuna gidebiliyor. Yeni yıl ile birlikte e-arşiv ve e-fatura süreçlerine geçilmişti. Bizde bir bilişim firması olarak, bu alanda müşterilerimize seminerler vermiştik. Şimdi bu sistem ile korona virüs süreci kolaylıkla atlatılabiliyor. Eskiden faturalarımızı ofis ortamımızda kağıda işliyor ve onu müşteriye ulaştırmak için büyük zorluklar yaşıyorduk. Kargo bedelleri, zamanında faturanın ilgili kişiye ulaşmaması buna bağlı olarak tahsilatların aksaması gibi birçok sorunlara yol açıyordu. Ama e-Fatura sayesinde bundan sonra sadece internete ihtiyacımız var. İnternet olan her yerde faturamızı kesip, sadece bir tıkla müşteriye gönderebiliyor, ardından tahsilatımızı bile internet üzerinden yapabildiğimiz sistemlere sahibiz” diye konuştu.

“Bu süreçte çok fazla talep oldu”
Yaşanılan bu salgın sürecinde, kimse evden ayrılmak istemediğini ifade eden Mehmet Ali Çelebi, “Fakat yürütülmesi gereken süreçler de var. Muhasebe departmanları evde olmalarına rağmen çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Denizli özellikle ihracatın fazla olduğu bir kent. Ticaretin yoğun olarak yaşandığı bir bölge. Her ne kadar işyerleri kapalı olsa da, işleyen bir muhasebe trafiği var. Burada e-faturanın ne kadar önemli olduğunu bugün görüyoruz. İnternet ortamında faturamızı kesiyor ve müşteriye gönderiyoruz. Böylece hiçbir yere gitmemize gerek kalmıyor. E-fatura hem kağıttan hem de zamandan tasarruf sağlıyor.Bu süreçte inanılmaz bir talep oldu. Olmaya devam ediyor. Biz de ekibimize izin vermeyi düşündük. Fakat sürecin bizim üzerimizde yoğunlaştığını fark eder etmez, uzaktan çalışma sistemine geçtik. Arayan müşterilerimize, uzaktan destek ile salgın sürecindeki muhasebe trafiğini yönetiyoruz” dedi.

“Teknolojinin çok önemli olduğunu, korona virüs sürecinde bir kez daha anladık”
E-fatura sistemine dahil olmanın çok basit olduğunu da anlatan Çelebi Bilişim Teknolojileri yetkilisi Mehmet Ali Çelebi, “Eskiden bilgiye ulaşmak bu kadar kolay değildi. Günümüzde artık çok kolay. Biz de e-fatura mükellefi olmak isteyen işletmelere bu sistemi kurarak, eğitim ve danışmanlık sağlıyoruz. E-faturaya geçmenin de bir tık uzakta olduğunu söylüyoruz. Küresel olarak yaşanan olaylarda gelişen teknolojinin çok çok önemli olduğunu, korona virüs sürecinde bir kez daha anladık. O yüzden benim tavsiyem, bir an önce e-faturalama sistemini tercih etmeyen firmaların, bu süreçlerden etkilenmemesi için, sisteme dahil olmalarıdır” şeklide konuştu.

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