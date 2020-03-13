YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Virüse karşı çalışmalar Büyükgöz’ün denetiminde

Virüse karşı çalışmalar Büyükgöz’ün denetiminde

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.03.2020 18:13 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz İlçe genelinde koronavirüse karşı alınan önlemleri denetledi.Gebze’de korona virüsü salgın riskine karşı hijyen çalışmaları ilçenin dört bir yanında hız kesmeden devam ediyor.

Virüse karşı çalışmalar Büyükgöz’ün denetiminde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz İlçe genelinde koronavirüse karşı alınan önlemleri denetledi.
Gebze’de korona virüsü salgın riskine karşı hijyen çalışmaları ilçenin dört bir yanında hız kesmeden devam ediyor. İlçede bulunan okullarda ve camilerde tamamlanan dezenfektan ilaçlama ve diğer hijyen çalışmaları çocukların yoğunlukla kullandığı park ve bahçelerde de devam ediyor. Çalışmaları sahada denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs çok şükür ki ülkemizde tehdit oluşturacak düzeye ulaşmadı. Korona virüsten korkmuyoruz. Salgın riskine karşı tedbirlerimizi aldık ve sürdürüyoruz. Parklarda da çalışmalarımıza ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Önlemleri geliştireceğiz" dedi.

Virüse karşı çalışmalar Büyükgöz’ün denetiminde

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

Aile bütçesine katkı sağlayan kurslara kadınlardan yoğun ilgi

Aile bütçesine katkı sağlayan kurslara kadınlardan yoğun ilgi

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
13:15
İkindi
16:33
Akşam
19:11
Yatsı
20:30

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Deva Eczanesi
Izmit
Mine Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Derince
Hilal Eczanesi
Basiskele
Çağlar Eczanesi
Darica
Melek Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Şampiyon kupasını Hürriyet’in elinden aldı

Şampiyon kupasını Hürriyet’in elinden aldı

Kartepe’ye yepyeni gasilhane

Kartepe’ye yepyeni gasilhane

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Körfez’de budama çalışmaları sürüyor

Körfez’de budama çalışmaları sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.