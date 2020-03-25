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Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

YALOVA HABERLERİ  | 25.03.2020 14:24 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova Belediyesi, koronovirüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri, başta vatandaşların yoğun olarak yer aldığı kamu alanları olmak üzere ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Yalova’nın Altınova Belediyesi, koronovirüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri, başta vatandaşların yoğun olarak yer aldığı kamu alanları olmak üzere ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlaçlama çalışmalarının, vatandaşların sağlığını koruyabilmeye yönelik olduğunun altını çizen Altınova Belediyesi Garaj Amiri Yusuf Yılmaz, “Halk sağlığı için sorumluluk şuuruyla hareket diyoruz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın alacağı kişisel önlemler her şeyden önde geliyor. Biz başta 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını istiyoruz” dedi.

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Merkez
Defne Eczanesi
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Yeni Eczanesi
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