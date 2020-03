Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına sağlanan destek

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay üst tavandan yapılacak olmasına ilişkin, “Biz her şartta, zam gelmese bile devletimizin, milletimizin hizmetine devam edeceğiz. Çünkü biz onurlu bir meslek grubuyuz” dedi.

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye’nin korona virüs sebebi ile zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Sadece bu dönemde bütün insanlar hassas olduğu için sağlık çalışanlarını fark ettiler. Yoksa biz her dönemde işimizi layığı ile yapmaya çalışan, ne olursa olsun devletimizin, milletimizin yanında olan sağlık çalışanlarıyız" ifadelerini kullandı. "Bakan Bey çok iyi niyetli ve Türkiye’yi bırakın, dünyada en iyi mücadele veren ülkeler arasında yer alıyor. Çok güzel tedbirler alınıyor" diye devam eden Köksal, performans ödemeleri 3 ay üst tavandan yapılacak olmasıyla yanlış anlaşılmak istemediklerini vurguladı. Hasan Hüseyin Köksal, sağlık çalışanlarının böyle bir mücadelenin verildiği dönemde parayı önemsemediğini dile getirdi. Köksal şöyle devam etti:

"Zamdan da sadece özellikle diş hekimlerimiz ve uzman hekimlerimiz şu anda üniversitelerin de dahil olması ile birlikte üniversitedeki hocalarımız yararlanabiliyor. Bugün lisans mezunu bir hemşirenin yüzde 100 artış döner sermaye tavanında ödeme yapılsa dahi alacağı en fazla ücret bin 200, bin 300 lira civarında. Memurlar, veri hazırlamacılar, bilgisayar işletmenleri, hastaneyi bir bütün olarak düşündüğümüzde, girdiğimizde bizi karşılayan güvenlik görevlisi, şirket elemanları, 4D kadrosundaki yemekhanedeki ve bütün birimlerdeki arkadaşlarımızı hesap ettiğimizde onlar hiç ücretten yararlanamıyor. Korna virüsünü en çok risk altında taşıyan aile hekimleri, aile sağlığı çalışanlarımız yararlanamıyor. Kapsam dışında bırakıldılar. Bunlarla ilgili uzak ilçelerde, entegre hastanelerde çalışan arkadaşlarımızla ilgili herhangi bir açıklama yok. Detaylarını bekliyoruz. Onlar yararlanamıyor. Çünkü şu an en büyük risk altında olan aile sağlığı merkezlerine insanlar her gün başvuru yapıyor."