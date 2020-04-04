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Virüsten kaçmak isteyenler Didim’e yöneldi

AYDIN HABERLERİ  | 04.04.2020 12:58 | Son Güncelleme

Ülkemizde görülen Korona virüs tedbirleri kapsamında özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tatil yörelerindeki yazlıklarına gelmeye başladı.

Ülkemizde görülen Korona virüs tedbirleri kapsamında özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tatil yörelerindeki yazlıklarına gelmeye başladı. Didim’de de bu göçten nasibini alırken özellikle Kent merkezi ile Akbük mahallesinde nüfus artışının olduğu görüldü.
Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde görülen Korona virüsün karşı alınan tedbirlerin ardından büyükşehirlerde yaşamak istemeyen vatandaşlar ikinci konut olarak kullandıkları yazlık yörelerine gitmeye başladı. Özellikle tatil yörelerine bu yönde gidişlerin arttığı görülürken Aydının turistik ilçesi Didim’de de nüfusun arttığı görüldü. Kent merkezinde başta İstanbul, İzmir, Ankara, Denizli ve İç Anadolu bölgesindeki illere ait plakalı araçlar gezmeye başlarken nüfusun artışının da giderek arttığı görüldü.
İlçe merkezinde çok sayıda büyükşehirlerden gelen araçların olduğu görülürken başta Kent merkezi olmak üzere Akbük mahallesinde de nüfus artışının olduğu öğrenildi.

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