Virüsü atlatan Çınar’dan öneriler

Koronayı atlatan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şunu unutmayalım ki, korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisini başarıyla atlatıp ikinci testi negatif çıkan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mesaisine başlamak üzere geldiği hizmet binası önünde başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller tarafından çiçeklerle karşılanınca duygusal bir atmosfer yaşandı.

Korona virüs tedavi sürecinden dolayı evinde geçirdiği karantina dönemini tamamlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 günlük aranın ardından AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasına geldi.

Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve personeller tarafından sosyal mesafe kuralları altında çiçeklerle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, duygusal anlar yaşarken, herkese teşekkürlerini sundu.

“Doktorlarımızın tavsiyesine uyduk, ilaçlarımızı kullandık ve iyileştik”

Makam odasına geçerek mesaisine başlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “15 günlük korona virüs mücadelesinden sonra testlerimizin negatif çıkmasıyla birlikte bugün tekrardan görevimize başladık. Ülkemiz için, Malatya’mız için ve Yeşilyurt’umuz için hizmetlerimize yeniden başladık. Aile olarak bu süre zarfında çok zor günlerden geçip, sıkıntılı bir süreç yaşadık. Doktorlarımızın tavsiyelerini harfiyen yerine getirip ilaçlarımızı zamanında kullandık, beslenmemize dikkat ettik. Allah’a hamdolsun Pazartesi günü yaptırdığımız testlerimiz negatif çıktı, bugünde yeniden göreve dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.