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Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Eskişehir’de eğlence merkezi ve derneklerde korona virüs tedbirlerine ilişkin yapılan denetimlerde virüs tedbirlerine aykırı davranan, kumar oynayan ve oynatan toplam 95 kişiye 299 bin 250 lira para cezası kesildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından, kumar suçunu önlemek ve korana virüs tedbirlerini denetlemek amacıyla Hoşnudiye ve Güllük mahallelerinde faaliyet gösteren iki dernek ile bir eğlence merkezine baskın düzenlendi.

Eskişehir’de eğlence merkezi ve derneklerde korona virüs tedbirlerine ilişkin yapılan denetimlerde virüs tedbirlerine aykırı davranan, kumar oynayan ve oynatan toplam 95 kişiye 299 bin 250 lira para cezası kesildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından, kumar suçunu önlemek ve korana virüs tedbirlerini denetlemek amacıyla Hoşnudiye ve Güllük mahallelerinde faaliyet gösteren iki dernek ile bir eğlence merkezine baskın düzenlendi. Söz konusu yerlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, bu mekanlarda bulunan 95 kişiye ceza kesti. Önlemleri hiçe sayan kişilere korona virüs tedbirlerine aykırı davranmak, kumar oynama ve oynatmak suçlarından toplam 299 bin 250 lira ceza verildi. Öte yandan dernek yöneticileri ile işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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